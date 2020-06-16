Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города

Кубатбек Боронов пообещал, что пока ужесточений из-за роста заражения коронавирусом не будет. Об этом претендент на пост технического премьер-министра сообщил журналистам.

По его словам, рост зараженных коронавирусом был прогнозируемым. «У нас имеется три сценария развития событий, сейчас мы перешли к средне-худшему. Но ситуация под контролем. Нам удается сдерживать распространение заболевания. Однако очень беспокоит Бишкек. Но пока в планах нет введения ограничений и закрытия столицы», — сказал Кубатбек Боронов.

Вчера, отметим, руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев заявил, что если эпидемиологическая ситуация в городе будет ухудшаться, его закроют снова.

Что касается проведения местных выборов в условиях борьбы с коронавирусом, то этот вопрос республиканский штаб будет решать совместно с ЦИК на следующей неделе.

Чиновник не исключил, что две кампании — в местные кенеши и парламент — могут объединить.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.

Сегодня коалиция парламентского большинства в должности главы кабмина утвердила Кубатбека Боронова.