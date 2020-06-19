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Общество

Сеид Атамбаев возглавил партию «Социал-демократы Кыргызстана»

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид возглавил партию «Социал-демократы Кыргызстана». Об этом сообщает пресс-служба партийной организации.

Отмечается, что сегодня в реестре Министерства юстиции появились обновленные данные, согласно которым Сеид Атамбаев является председателем СДК.

Сам Сеид Атамбаев рассказал, что СДК была создана еще в 2019 году с одобрения отца и в качестве запасного варианта.

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Новое (старое) объединение использует атрибутику и символику СДПК. Сыновья бывшего главы государства ранее заявили, что СДК примет участие в парламентских выборах — 2020.

Напомним, что бывший президент Алмазбек Атамбаев находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях. СДПК руководила Асель Кодуранова. Потом она передала управление нардепу Анвару Артыкову.

Бывший член политической организации Адиль Турдукулов заявил, что в политсовете СДПК возмущены действиями сыновей бывшего главы государства — Сеида и Кадырбека. Они якобы подрывают основу партии, делают опрометчивые заявления, не согласовывая их с политсоветом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156760/
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