Это ложь. Посольство России прокомментировало ситуацию вокруг авиабазы «Кант»

Посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике прокомментировало ситуацию вокруг авиабазы «Кант».

По данным дипмиссии, публикации о том, что Кыргызстан якобы решил отдать территорию авиабазы «Кант» России в счет предстоящего ремонта ее взлетной полосы — «очевидная ложь, за которой скрывается попытка дезинформировать общество».

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«На самом деле, в протоколе между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о внесении изменений и дополнений в соглашение о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Кыргызстана от 20 сентября 2012 года, подписанном в марте 2019-го, четко говорится: «В случае проведения российской стороной за свой счет реконструкции искусственных покрытий летного поля на аэродроме Кант, право собственности на внесенные в него неотделимые улучшения принадлежит России. После прекращения действия настоящего соглашения указанные улучшения передаются Кыргызстану». Считаем недопустимым подобное искажение фактов, имеющих одну цель — вбить клин в традиционные дружеские и равноправные отношения между нашими странами», — говорится в сообщении посольства РФ.

Сама взлетно-посадочная полоса включена в перечень объектов для совместного пользования. Такую норму внесли потому, что, по информации представителей Министерства обороны РФ, без передачи прав собственности на внесенные неотделимые улучшения деньги на ремонт выделить не получится.

Протокол об изменениях в соглашение по авиабазе «Кант» принят еще в конце марта 2019 года. Однако в Жогорку Кенеш на ратификацию он поступил только 18 февраля 2020-го. Его будут рассматривать на заседании парламента 4 июня 2020 года.