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Общество

Дело Камиля Рузиева. Адвоката не пустили на допрос правозащитника

Адвоката правозащитника Камиля Рузиева не пускают на допрос в ГКНБ. Об этом сообщил сын задержанного Азат Рузиев.

Он сообщил со ссылкой на адвоката, что следователь не передал отцу таблетки, которые выписала скорая.

«Папа написал жалобу на следователя в областную прокуратуру. Но они все в сговоре. Папа второй день продолжает голодовку в ИВС против беспредела. Суд скоро начнется. По словам адвоката, ему не показали постановление о задержании и обоснование его задержания», — сообщил Азат Рузиев.

Правозащитнику Камилю Рузиеву накануне в ИВС, где он находится, трижды вызывали скорую помощь.

По данным ГКНБ, правозащитник задержан по факту подделки документов. Его также подозревают в мошенничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154283/
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