Мэрия Бишкека получит бюджетную ссуду на зарплаты учителям

Мэрия Бишкека получит бюджетную ссуда на зарплаты учителям. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По его словам, в режиме второго чтения в бюджет внесли корректировки как по доходной, так и расходной частям бюджета. В частности, доходы по рекомендациям депутатов и Счетной палаты увеличены на 2,2 миллиарда сомов.

«Были восстановлены в первоначальном виде некоторые расходы. Например, это расходы, связанные с трансфертами местным сообществам в 1 миллиард сомов. Предусмотрено предоставление бюджетной ссуды мэрии Бишкека в 744 миллиона сомов для выплаты заработных плат учителям. Восстановлены расходы по линии ФОМС на гемодиализ. Частично восстановлены расходы по Госкомитету физической культуры и спорта, связанные с участием в международных соревнованиях для представления Кыргызстана на международной арене и завоевания лицензий на предстоящую олимпиаду», — подчеркнул Эркин Асрандиев.

Напомним, что секвестированный вариант бюджета Жогорку Кенеш накануне принял во втором и третьем чтениях.