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Общество

Кража нефти в Ноокене. Подозреваемого вновь взяли под стражу

Подозреваемого в краже нефти предприятия «Кыргызнефтегаз» вновь взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщил представитель Наццентра по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области Алишер Эрматов.

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По его словам, А.Ю. водворили в ИВС ОВД Ноокенского района.

«Подозреваемый вновь обратился к нам. Его взяли под стражу, несмотря на то, что ранее отпустили под домашний арест. Мы намерены его посетить», — сказал Алишер Эрматов.

В апреле в Ноокенском районе задержали троих подозреваемых в краже нефти у частной компании. Среди обвиняемых есть и брат заместителя прокурора Первомайского района Бишкека Нурбека Тургунбаева Кубанычбек. Во дворе его дома нашли около 30 тонн нефти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153392/
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