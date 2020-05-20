Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации Соглашения о механизме финансирования между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития.
«Окмотпресс»: Подписаны постановления:
— о переводе земель, расположенных на территории Кара-Ойского айылного аймака, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения»;
— о внесении изменений в постановление правительства «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов товаров из Кыргызской Республики»;
— об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
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