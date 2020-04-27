Комендатура просит православных не ездить на кладбища

Комендатура Бишкека призывает православных горожан не ездить на кладбища. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в этом году родительский день у православных граждан выпадает на вторник, 28 апреля, то есть на завтра. По обычаю православные христиане отправляются на кладбища, чтобы помянуть дорогих людей у их могил, с собой привозят пасхальные угощения.

«В этом году из-за мировой угрозы пандемии коронавируса COVID-19 поездки на кладбища не рекомендуются, в связи с чем просим всех православных граждан понять меры по противодействию распространения опасного вируса. Нам приходится в этом году от много отказываться, даже отказаться от традиций и обычаев, но это все делается ради сохранения жизней наших любимых и родных людей, ради друзей и всех граждан Кыргызстана», — сообщает ведомство.

Столичная комендатура призывает и просит всех горожан соблюдать необходимые меры санитарно-гигиенических норм.