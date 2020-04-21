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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ассоль Молдокматова снова организовала концерт на балконе. Соседи недовольны

Сегодня в группе «Черный список — нам не понравилось» пользователь Facebook Эльмира Токтогулова написала жалобу на телеведущую Ассоль Молдокматову.

Девушка обратилась к коменданту Алмазбеку Орозалиеву и указала, что живет по соседству с теледивой, которая каждый день организовывает концерты у себя на балконе.

«С ее квартиры ежедневно грохочет музыка на несколько кварталов, превышая допустимые нормы. Среди нас есть и сотрудники служб спасения, пенсионеры, мамы с малышами, больные, из-за ситуации с COVID предпочитающие лечение дома, люди, работающие онлайн. Все вынуждены слушать грохот через концертные динамики», — написала Эльмира Токтогулова.

Также пользователи социальной сети распространили видео, где Ассоль Молдокматова стоит на балконе, рядом с поющим артистом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150759/
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