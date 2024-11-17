Ассоль Молдокматова предлагает провести форум Чингиза Айтматова в Беларуси

Ассоль Молдокматова предлагает провести Иссык-Кульский форум Чингиза Айтматова в Беларуси. Об этом она рассказала в Сочи, где принимает участие в качестве члена жюри в медиашколе по журналистике, блогингу и кино стран СНГ.

Заслуженный деятель культуры Кыргызстана и России также предложила провести цикл литературных чтений в кыргызстанских и белорусских вузах.

«Кыргызстан — это многонациональная страна, где в дружбе и согласии проживает более 170 представителей разных национальностей. Кыргызы — миролюбивый, добрый, великодушный, искренний народ с глубокой историей. И в этом мы схожи с народом Беларуси. Открытые и без двойных стандартов», — сказала она.

В планах Ассоль Молдокматовой также проведение Форума народной дипломатии в Беловежской пуще. Она пояснила, что ежегодно при поддержке президента КР Садыра Жапарова проводится слет «Юные лидеры» на берегу озера Иссык-Куль.

«Будем рады приветствовать детей из Беларуси. Также предлагаю поведать о выдающихся женщинах Беларуси, устроить цикл литературных чтений произведений Чингиза Айтматова и белорусских писателей в вузах наших стран», — добавила журналист.