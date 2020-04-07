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Общество

Аудиосказки на кыргызском языке записали и выложили на YouTube активисты

Известные ведущие и активисты перевели сказки народов мира на кыргызский язык, записали и выложили в соцсеть YouTube. На их канале «Аудио жомоктор» уже опубликовало 14 записей.

Есть среди них и очень актуальные, к примеру, турецкая сказка «О маленьком зеленом мыле».

Как рассказал 24.kg ведущий Максат Тынаев, он вместе с шоуменами Алтыном Камчиевым и Урматом Борченовым решил запустить этот проект. «Кыргызский контент есть, но его не так много. Почему аудиосказки? Аудиокниги уже многими инициативными группами озвучиваются, и в интернете есть много серьезной литературы наших известных писателей, а сказок нет. Плюс мы трое родителей, и нам захотелось направить свои силы в это русло», — пояснил он.

Сказки разные, стараемся выбирать поучительные и интересные.

Максат Тынаев

Он уточнил, что на канале два плейлиста — сказки и звуки природы на ночь.

По словам Максата Тынаева, плейлисты будут пополняться новыми записями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149444/
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