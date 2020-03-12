Иски Матраимовых против СМИ. Бишкекский горсуд не удовлетворил жалобу ответчиков

Бишкекский городской суд сегодня рассмотрел частную жалобу представителей «Азаттыка» и Kloop на определение Свердловского районного суда об отказе в передаче дела по подсудности в Ленинский районный суд.

Судебная коллегия отказала в удовлетворении частной жалобы адвокатов ответчиков. Она не нашла законных оснований для переноса судебного процесса в Ленинский районный суд.

Адвокаты СМИ намерены обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.