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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иски Матраимовых против СМИ. Бишкекский горсуд не удовлетворил жалобу ответчиков

Бишкекский городской суд сегодня рассмотрел частную жалобу представителей «Азаттыка» и Kloop на определение Свердловского районного суда об отказе в передаче дела по подсудности в Ленинский районный суд.

Судебная коллегия отказала в удовлетворении частной жалобы адвокатов ответчиков. Она не нашла законных оснований для переноса судебного процесса в Ленинский районный суд.

Адвокаты СМИ намерены обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146253/
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