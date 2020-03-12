Иски Матраимовых против СМИ. Суд принимает решение по частной жалобе ответчиков

Бишкекский городской суд сегодня начал рассмотрение частной жалобы представителей «Азаттыка» и Kloop на определение Свердловского районного суда об отказе в передаче дела по подсудности в Ленинский районный суд.

Фото 24.kg. Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату

Представитель «Азаттыка» Акмат Алагушев объяснил, почему адвокаты просят перенести судебное заседание в Ленинский или Октябрьский районные суды Бишкека. По его словам, адвокаты не доверяют составу Свердловского районного суда.

«Если бы данное дело рассматривал другой судья, а не председатель Жылдыз Ибраимова, вопрос о передаче дела в другой суд не стоял бы так остро. Вызывает сомнение то, что автоматизированная система Свердловского суда выбрала именно его председателем для рассмотрения иска Матраимовых. Нам не принципиально, в каком суде будет рассмотрено это дело — либо в Ленинском, либо в Октябрьском», — сказал Акмат Алагушев.

Юристы семьи Матраимовых выступили категорически против частной жалобы защиты. «Мы расцениваем эту жалобу как умышленное затягивание дела по существу. Жалобу не признаем, она построена на гипотезах и предположениях», — сказала адвокат Райымбека Матраимова Татьяна Карыжинская.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.