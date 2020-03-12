11:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иски Матраимовых против СМИ. Суд принимает решение по частной жалобе ответчиков

Бишкекский городской суд сегодня начал рассмотрение частной жалобы представителей «Азаттыка» и Kloop на определение Свердловского районного суда об отказе в передаче дела по подсудности в Ленинский районный суд.

24.kg
Фото 24.kg. Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату

Представитель «Азаттыка» Акмат Алагушев объяснил, почему адвокаты просят перенести судебное заседание в Ленинский или Октябрьский районные суды Бишкека. По его словам, адвокаты не доверяют составу Свердловского районного суда.

«Если бы данное дело рассматривал другой судья, а не председатель Жылдыз Ибраимова, вопрос о передаче дела в другой суд не стоял бы так остро. Вызывает сомнение то, что автоматизированная система Свердловского суда выбрала именно его председателем для рассмотрения иска Матраимовых. Нам не принципиально, в каком суде будет рассмотрено это дело — либо в Ленинском, либо в Октябрьском», — сказал Акмат Алагушев.

Юристы семьи Матраимовых выступили категорически против частной жалобы защиты. «Мы расцениваем эту жалобу как умышленное затягивание дела по существу. Жалобу не признаем, она построена на гипотезах и предположениях», — сказала адвокат Райымбека Матраимова Татьяна Карыжинская.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146249/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Иски Матраимовых против СМИ. Бишкекский горсуд не удовлетворил жалобу ответчиков
Иски Матраимовых против СМИ. Бишкекский горсуд разрешил журналистам видеосъемку
Штаб Дональда Трампа подал в суд на The Washington Post, обвинив в клевете
Иски Матраимовых против СМИ. Процесс перенесли на 12 марта
«Азия Ньюс» должно выплатить 300 тысяч сомов главе МВД: решение суда
Брат экс-таможенника Эмиля Кимсанова заявляет об угрозах со стороны Матраимова
Разборки чемпиона и чиновника. Министра внутренних дел просят вмешаться
Сват Матраимовых подозревается в вывозе из Кыргызстана миллионов сомов
Иски Матраимовых против СМИ. Бишкекский горсуд рассмотрит жалобу ответчиков
ГКНБ проверит наличие недвижимости у семьи Матраимовых в Дубае
Популярные новости
У&nbsp;Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он&nbsp;отец шестерых детей У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Мирный митинг #нетнасилию за&nbsp;права женщин в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Женский марш солидарности продолжается у&nbsp;здания УВД Свердловского района Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Бизнес
300 тысяч сомов без залога&nbsp;&mdash; только в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; 300 тысяч сомов без залога — только в «Бакай Банке»
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на&nbsp;создание логотипа Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
12 марта, четверг
11:17
Пандемия. Дастанбек Джумабеков призывает проверяться на границе и в аэропорту Пандемия. Дастанбек Джумабеков призывает проверяться на...
11:17
300 тысяч сомов без залога — только в «Бакай Банке»
11:14
В ГКНБ очередное заявление Фарида Ниязова назвали провокацией
11:13
Иски Матраимовых против СМИ. Бишкекский горсуд не удовлетворил жалобу ответчиков
11:01
Наталья Никитенко требует установить провокаторов на марше за права женщин