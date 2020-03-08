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Общество

У Свердловского РУВД участники женского марша требуют отпустить задержанных

В Бишкеке сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но их задержали и доставили в РУВД Свердловского района.

Сообщается, что около 50 участниц доставлены в милицию. Их погрузили в два автобуса и увезли в РУВД. 

В настоящее время у здания Свердловского РУВД, куда доставили участниц женского марша, находятся около 30 активистов. Они называют задержания необоснованными и незаконными и требуют отпустить участниц мирной акции. 

Родственники задержанных принесли воду, но им не позволяют передать ее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145826/
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