У Свердловского РУВД участники женского марша требуют отпустить задержанных

В Бишкеке сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но их задержали и доставили в РУВД Свердловского района.

Сообщается, что около 50 участниц доставлены в милицию. Их погрузили в два автобуса и увезли в РУВД.

В настоящее время у здания Свердловского РУВД, куда доставили участниц женского марша, находятся около 30 активистов. Они называют задержания необоснованными и незаконными и требуют отпустить участниц мирной акции.









Родственники задержанных принесли воду, но им не позволяют передать ее.