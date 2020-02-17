В Джалал-Абаде изъяли 800 бутылок спиртного, которое продавали без лицензии

В одном из магазинов Джалал-Абада изъяли 800 бутылок спиртных напитков в ассортименте. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, алкоголь продавали без лицензии на предпринимательскую деятельность.

Аналогичный случай выявили в Иссык-Кульском районе одноименной области. Там изъяли 101 бутылку.

Сейчас по делу ведется досудебное производство.

В настоящее время лицензии на производство и реализацию спирта и алкогольных напитков выдает Государственная налоговая служба. Ранее этим занимался Минсельхоз.