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Общество

Почетное консульство Кыргызстана открылось в Люксембурге

В Люксембурге состоялось открытие Почетного консульства Кыргызстана. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, почетным консулом Кыргызстана в Люксембурге назначили Франка Вагнера, который рассказал о планах по защите прав и интересов граждан КР, проживающих здесь, укреплению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами и продвижению туристического потенциала республики.

Образование, культура, финансы, экологическое строительство отмечены важными ориентирами в деятельности почетного консула при продвижении контактов для сотрудничества с Кыргызстаном. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143659/
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