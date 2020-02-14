Почетное консульство Кыргызстана открылось в Люксембурге

В Люксембурге состоялось открытие Почетного консульства Кыргызстана. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, почетным консулом Кыргызстана в Люксембурге назначили Франка Вагнера, который рассказал о планах по защите прав и интересов граждан КР, проживающих здесь, укреплению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами и продвижению туристического потенциала республики.

Образование, культура, финансы, экологическое строительство отмечены важными ориентирами в деятельности почетного консула при продвижении контактов для сотрудничества с Кыргызстаном.