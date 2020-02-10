Семь важных вещей, которые попытались скрыть в Проекте детальной планировки

Принятый 30 декабря 2019 года Проект детальной планировки центральной части Бишкека вызывает в гражданском секторе нешуточные споры.

Горожане опасаются, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

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Во время разработки проект проходил общественную экспертизу, участие в ней принимали представители общественного фонда «Наше право». Они не подписали документ и направили в муниципалитет особое мнение.

Представитель ОФ Светлана Антропова рассказала, что они до сих пор не знают, учли их замечания или нет, ведь с окончательным вариантом ПДП, который депутаты Бишкекского горкенеша приняли без обсуждений, горожан не ознакомили.

24.kg решило разобраться, почему активисты выступили против Проекта детальной планировки, и выделило несколько основных моментов. Все пункты взяты из особого мнения общественного фонда.

1 К проекту не было экономического обоснования К проекту не было экономического обоснования

Сколько средств из местного бюджета может понадобиться на реализацию ПДП, в проекте не отражено. По мнению активистов, без этого пункта Проект детальной планировки — не более чем документ-мечта градостроителя.

Более того, указано, что ПДП — документ, который, согласно статье № 1 Земельного кодекса КР, является основанием для изъятия земель для общественных и государственных нужд: «государственные и общественные нужды», значит, он требует правовой, правозащитной и экономической экспертиз.

2 Не разработаны Правила застройки и землепользования Не разработаны Правила застройки и землепользования

Проект детальной планировки должен быть прочно увязан с ПЗЗ. По мнению активистов, раз архитекторы разработали ПДП без этих правил, они вложили в документ СВОЕ понимание вопроса землепользования и определения разных зон.

3 Детские сады «посажены» на территории с частной собственностью Детские сады «посажены» на территории с частной собственностью

В Проекте детальной планировки сделана попытка довести обеспеченность территории социальными объектами. Исходя из того, что обеспеченность садиками составляет всего 37 процентов, предлагается построить 85 объектов.

В разных районах «посажены» детские садики на территории с частной формой собственности.

«В случае реализации этого пункта проекта возникает проблема выкупа земли, что намного удорожает строительство социальных объектов. Возникает вопрос: а где муниципальные земли, почему идет констатация их отсутствия?» — отметили в ОФ.

4 Детские сады в строящихся домах Детские сады в строящихся домах

Это не соответствует обеспечению безопасности детей: в подвальных помещениях жилых домов, как правило, размещают парковки, а это ведет к запрету на размещение на первых этажах жилых помещений, и тем более там не могут быть размещены детские учреждения.

Здесь важно напомнить, что ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды, чем и является строительство детских садов и дорог. Однако пока нет законных механизмов для отъема. Но документ, согласно которому у граждан Кыргызстана смогут изымать частную собственность, уже разрабатывают на уровне правительства.

Еще более интересно, что 11 апреля 2016 года, когда ПДП был в стадии разработки, постановлением кабмина № 201 изменили санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях.

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Пункт 39 гласит: «При новом строительстве в условиях сложившейся затесненной застройки допускается размещение ДОО во встроенных в жилые дома помещениях вместимостью до 80 мест и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных) вместимостью до 150 мест при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание ДОО отделяется от жилого здания капитальной стеной».

Активистов насторожили и другие пункты в измененных СанПиНах, которые противоречат друг другу.

Пункт 41: «Здание ДОО должно быть не более двух этажей».

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Пункт 42: «...в условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий в три этажа. На третьем этаже располагают служебно-бытовые и рекреационные помещения, дополнительные помещения для работы с детьми (кабинет психолога, логопеда)».

«СанПиНы, подстроенные под этот метод, противоречат экологическим и санитарным требованиям, предъявляемым к такого рода учреждениям, делают невозможной практическую реализацию права детей на благоприятные условия проживания, доступ к ДОО, соответствующим экологическим и санитарным нормам», — возмущены в общественном фонде.

5 Дороги по территории застройки Дороги по территории застройки

В проекте предусмотрена прокладка нескольких дорог через территории застройки: продление улицы Юнусалиева через промышленные зоны, соединение улицы Джунушалиева с улицей Турусбекова.

«Как будут решаться эти проблемы? Строительство развязок. Будет ли проходить изъятие для общественных нужд? Во сколько обойдется этот раздел ПДП?» — спрашивают представители ОФ «Наше право».

И снова важно помнить, что ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды, чем и является строительство детских садов и дорог. Однако пока нет законных механизмов для отъема. Но документ, согласно которому у граждан Кыргызстана смогут изымать частную собственность, уже разрабатывают на уровне правительства.

6 В ПДП не определили этажность зданий В ПДП не определили этажность зданий

Это важно, учитывая особенности расположения Бишкека. Проектировщики признают, что в городе из-за застройки возникли вообще не проветриваемые зоны.

7 Нет правовых параметров Нет правовых параметров

Разработчики утверждают, что ПДП позволит принять полные и однозначные градостроительные регламенты, что повысит объективность надзора государства и общества над градостроительной деятельностью. Но представители ОФ «Наше право» снова напоминают: правовых параметров нет, так как не приняли Правила застройки и землепользования.