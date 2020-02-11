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Общество

Иски Матраимовых против СМИ. Бишкекский горсуд рассмотрит жалобу ответчиков

Частная жалоба юристов одного из ответчиков по иску семьи Матраимовых на определение Свердловского районного суда направлена в судебную коллегию по гражданским делам Бишкекского горсуда. Жалобу направили представители Общественного фонда «Клооп медиа».

Напомним, судья Свердловского райсуда Жылдыз Ибраимова отказала в удовлетворении ходатайства юриста, представляющего интересы радио «Азаттык» (тоже ответчик по иску Матраимовых) о смене подсудности.

Защита ответчиков подчеркивает, что подсудность подобного спора определяется по месту нахождения ответчика, а не по выбору истца.

Напомним, из четырех ответчиков — 24.kg, Kloop, «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова — только первый находится в Свердловском районе. Юристы, представляющие интересы ответчиков, полагают, что после того, как истец отозвал материальные претензии к 24.kg, рассмотрение вопроса в суде этого района неуместно. Остальные три редакции расположены в других районах города.

Юристы ответчиков просят Бишкекский горсуд отменить определение Свердловского райсуда и вынести определение о рассмотрении дела в Ленинский райсуд.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» отозвали материальные претензии к 24.kg на сумму 15 миллионов сомов.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143230/
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