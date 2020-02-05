В Баткене начали обмен участками с Таджикистаном. Местные жители не в курсе

Депутаты Самаркандекского сельского кенеша Баткенского района одобрили передачу 1,4 гектара орошаемой земли Таджикистану. Фото постановления опубликовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Таджикистану переходят участки Сымы сельской управы Самаркандек и Арык-Асты сельской управы Ак-Сай.

По словам местных жителей, представители правительства не встречались с ними и не разъяснили ситуацию.

«Мы знаем, что будут менять Сымы и Арык-Асты. Они очень близко к Таджикистану. Но никто не пришел и не объяснил нам. Люди, которые проживают в Сымы, до сих пор ничего не знают, никто не получил их согласия. В Арык-Асты после конфликтов многие оставили дома, некоторые из них разрушены. Но все равно это собственность местного населения», — заявили местные жители 24.kg.

Ранее вице-премьер-министр Жениш Разаков обещал провести встречу с каждым жителем сел старше 18 лет по поводу обмена участками с Таджикистаном.