Граница с Китаем остается закрытой

Граница Кыргызстана и Китая остается временно закрытой. Об этом 24.kg сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, не работают пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный». Однако в ГПС не смогли уточнить ни причины, ни сроки, ни по чьей инициативе границы остаются закрытыми.

Дату возобновления пропуска лиц, транспортных средств и грузов сообщат дополнительно.

Напомним, пункты пропуска были закрыты с 24 по 30 января по инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР Нового года — праздника Весны. Сегодня, 31 января, пропуск через них должен был возобновиться. В ГПС не уточнили, кто инициировал продление закрытия.

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С 24 января прекращены все авиарейсы, курсирующие между КР и КНР. Рейс в Урумчи закрыт до 31 января.

Добавим, что Минздрав КР предлагает закрыть границу с Китаем в связи с тем, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.

По последним данным, от него в Китае умерло уже 213 человек.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.