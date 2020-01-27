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Общество

24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде

22 ноября 2019 года Информационное агентство «24.kg» опубликовало новостную статью под заголовком «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов».

У редакции информагентства отсутствуют доказательства утверждению в заголовке, что бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов и члены его семьи имели или имеют отношение к контрабанде.

При публикации данного материала редакция основывалась на статьях в открытых источниках журналистского расследования «Азаттыка» и Kloop.

Информационное агентство «24.kg» расследования не проводило, соответственно, не обладает материалами и данными, подтверждающими сведения, изложенные в публикации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141685/
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