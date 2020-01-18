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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Адвокаты возмущаются, что им ограничивают срок ознакомления

Адвокаты фигурантов уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа возмущены, что ГСУ МВД ограничивает им срок ознакомления с материалами. 

Как сообщил 24.kg юрист Бактыбек Автандил уулу, защищающий интересы экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Канатбека Сагымбаева, изучение завершается 21 января, а обвиняемые и их адвокаты ознакомились только с VI томом, а всего их в деле 50. 

МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Противостояние Алмазбека Атамбаева и его сторонников с правоохранителями 7-8 августа на территории резиденции бывшего президента зарегистрировано в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР. Следствие длилось полгода.

По предварительным данным, по делу проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140874/
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