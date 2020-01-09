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Общество

Независимый союз журналистов осуждает нападение на редактора Factcheck.kg

Независимый союз журналистов Кыргызстана осуждает нападение на главного редактора сайта Factcheck.kg Болота Темирова. Организация выступила с заявлением.

«Редакция не раз публиковала расследования о коррупции в госорганах, разоблачала фейковые аккаунты, проверяла на достоверность публикации. Недавно из-за материала о тратах жены экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова на сайт совершили массированную хакерскую атаку. В связи с этим у НСЖ есть основания, что нападение связано с профессиональной деятельностью Болота Темирова», — говорится в заявлении.

Независимый союз журналистов требует от силовых органов тщательно расследовать нападение на Болота Темирова и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что нападение на журналиста произошло сегодня примерно в 12.30 в центре Бишкека. На месте работают сотрудники милиции. 
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