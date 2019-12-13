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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иск Матраимовых против СМИ. Ирина Карамушкина об опасности для свободы слова

Это не просто давление на свободу слова, это запланированная масштабная операция для закрытия одних из самых ярких СМИ, которые знают, что народ их читает и большинство поддерживает. Об этом 24.kg сказала депутат парламента Ирина Карамушкина, комментируя иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

«Это масштабное наступление именно на те СМИ, которые вскрывают факты коррупционных схем. Сегодня свобода слова осталась в кавычках», — считает она.

Парламентарий призвала издания, ставшие ответчиками по иску Матраимовых, бороться до конца.

Обязательно должна быть корпоративная защита всех СМИ.

Ирина Карамушкина

По ее мнению, сегодня свобода слова в крайне опасной ситуации. Со дня на день народ может лишиться проведения мирных акций протеста.

Напомним, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.

Отметим, что в 2012 году, будучи депутатом пятого созыва Жогорку Кенеша, Ирина Карамушкина подавала иск в суд на 24.kg и журналиста Махинур Ниязову. Сумма иска — 5 миллионов сомов. Однако суд оценил честь и достоинство парламентария в 5 тысяч.
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