Коллектив музея ИЗО просит президента восстановить Миру Джангарачеву в должности

Сотрудники Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева просят президента КР Сооронбая Жээнбекова восстановить Миру Джангарачеву в должности директора. Открытое письмо опубликовано на официальной странице учреждения в Facebook.

Они отмечают, что возмущены и обеспокоены сложившимся положением в связи с увольнением директора, связанного со скандалом вокруг феминале.

Выставка была плановым мероприятием, и мы не ожидали, что она получит негативный резонанс у определенной части общественности. Из открытого письма коллектива музея ИЗО

Сотрудники отмечают, что Мира Джангарачева, заступив на должность директора, поставила высокую планку, и не только в развитии искусства, но и для всего коллектива по надежному сохранению культурного наследия страны, личным авторитетом привлекла к выполнению поставленных задач квалифицированные кадры и энтузиастов, повысила узнаваемость и популярность музея в обществе, среди разных слоев населения.

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«За несколько месяцев работы, кроме улучшения контента мероприятий и увеличения числа посетителей, были приведены в порядок архивные художественные коллекции, налажены их учет и контроль, возобновлен закрытый предыдущим директором проект по их оцифровке, заключен договор о сотрудничестве по проекту «Искусство и права детей» с ЮНИСЕФ, а также с другими международными организациями, приведены в порядок здание и выставочные залы, очищены от векового ненужного хлама хранилища и подвалы музея, подготовлены новые современные требования по ремонту и обновлению технического оснащения, приведена в соответствие штатная численность научных и ненаучных сотрудников», — отмечают сотрудники.

Они добавляют, что после визита Сооронбая Жээнбекова у коллектива появилась надежда на полный капитальный ремонт и придание музею современного облика с надежными системами жизнеобеспечения.

«Музей, как государство, в котором должен быть свой порядок и своя ответственность», — говорится в письме.

Мира Джангарачева честно и беспристрастно выполняла свои обязанности и, на наш взгляд, была на своем месте, наделяя коллектив и общество энергией чистоты и света. Из письма коллектива музея ИЗО президенту Сооронбаю Жээнбекову

Коллектив КНМИИ имени Гапара Айтиева отмечает, что признает ошибки, допущенные в рамках проведения феминале и просит президента объективно рассмотреть ситуацию и восстановить Миру Джангарачеву в должности директора музея ИЗО.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.

Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева была поспешно освобождена от должности министром культуры Азаматом Жаманкуловым.