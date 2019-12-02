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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Скандал с феминале. Камчыбек Ташиев просит власти принять жесткие меры

Экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев просит власти принять жесткие меры к организаторам «гей-парадов и других мероприятий, которые являются угрозой для будущего Кыргызстана». Об этом он написал на своей странице Facebook.

Политик выражает готовность помочь властям Кыргызстана в этой борьбе. Он не уточняет, против кого правоохранительные органы должны принять жесткие меры, лишь называя их «шпионами».

«Среди нас и в нашем государстве вносят раздор эти негодяи, геи, во главе которых стоит Роза Отунбаева и другие лица, занимающие высокие должности. Наша обязанность сохранить государство и передать следующему поколению. Для этого мы должны бороться всеми силами. Глава государства, правоохранительные органы, примите меры. Когда судьба народа под вопросом, не стоит быть мягкими. Если не можете, не хватает духа, скажите — поможем. Мы готовы пойти на риск ради будущего кыргызского народа. Против этих шпионов народ вас поддержит», — написал Камчыбек Ташиев.

Сегодня экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева раскритиковала министра культуры, информации и туризма и правительство после увольнения директора музея ИЗО Миры Джангарачевой из-за скандала с феминале.
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