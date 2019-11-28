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Общество

Две точки быстрого питания опечатали сотрудники Госэкотехинспекции

Две точки быстрого питания на улице Горького опечатали инспекторы межрегионального управления Госэкотехинспекции в ходе контрольной проверки на предмет соблюдения пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, 26 ноября сотрудники провели внеплановые проверки пяти точек быстрого питания, расположенных на улице Горького, 124: фаст-фуды «Бегемот», «Антошка», «Хан Бургер», «Зам Зам» и «Али Кебаб». Выяснилось, что на всех использовались запрещенные газовые баллоны. По указанию инспектора они были отключены на месте.

«Инспектор по пожарной безопасности выписал предписания на устранение нарушений до 28 ноября», — сообщили в ведомстве.

Сегодня проведена контрольная проверка. Точки быстрого питания «Антошка», «Хан Бургер», «Зам Зам» продолжили пользоваться баллонами.

«В отношении руководителей указанных точек быстрого питания оформлены протоколы и постановления о наложении взыскания», — сообщили в ведомстве.

Две точки быстрого питания — «Бегемот» и «Али Кебаб» — опечатаны. Как отметили в ГИЭТБ, увидев инспекторов, сотрудники поспешили закрыть заведения.

В Госэкотехинспекции добавили, что внеплановые проверки на предмет соблюдения пожарной безопасности всех фаст-фудов в Бишкеке продолжаются.
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