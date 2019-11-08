Дни истории и памяти предков. Как в Кыргызстане потомки чтят прародителей

7 и 8 ноября в Кыргызстане — дни истории и памяти предков.

24.kg собрало самые известные памятники героям древности.

1 Единственная женщина Единственная женщина

Фото из интернета. Курманджан датка

Курманджан датка — алайская царица. В мусульманском мире никто из женщин, кроме нее, дважды не удостаивался титула «датка», что в переводе на русский язык означает «генерал». Она имела звание «датка» в Кокандском ханстве и Бухарском эмирате.

Именно Курманджан датка сыграла важнейшую роль в переломные моменты кыргызской истории.

2 Великий герой

Самые известные памятники царице установили в центре Бишкека и Оше. Кроме того, в Алайском районе есть Исторический музей имени Курманджан датки.

Фото из интернета. Манас

Больше всего крупных памятников в Кыргызстане установили герою одноименного эпоса Манасу. Эпос — самый большой в истории мирового фольклора. Он сочетает историческую действительность и мифы. Манас — легендарный батыр, который объединил кыргызские племена и вернул им родину.

Одна из самых больших и выдающихся статуй Манаса находится на площади Ала-Тоо и называется «Айкол Манас».

Кроме того, возле национальной филармонии расположился скульптурный комплекс Манаса. Мемориал представляет статую легендарного героя на магическом коне Ак-Кула, убивающего дракона. Внизу перед ним его жена Каныкей и мудрый советник Бакай. Неподалеку представлены несколько бюстов манасчи ХХ столетия.

В Баткене есть скульптурный комплекс «Манас Ордо». Известный скульптор Тургунбай Садыков, чьи статуи украшают и Бишкек (ансамбль «Манас» перед филармонией), — уроженец Баткенской области. Для родного региона он создал копию скульптуры богатыря, его воинов, друзей и семьи.

Есть памятник Манасу и на въезде в Таласскую область. Именно здесь, согласно преданию, похоронен герой.

3 Всекыргызский хан

Фото из интернета. Ормон хан

Ормон был манапом из кыргызского племени сарыбагыш. Согласно народному преданию, его прадеду Болот-бию предсказали, что один из его потомков станет монархом, объединит под своей властью всех кыргызов и создаст национальную державу.

В 1842 году Ормона провозгласили ханом Кыргызского ханства. Кроме того, он известен тем, что является автором свода законодательных декретов. В народе декреты известны как «Ормон окуу» («Учение Ормона»).

Фото из интернета. Памятник Ормон хану в Бишкеке

Памятник Ормон-хану установили на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке.

4 У истоков просвещения

Фото из интернета. Шабдан баатыр

В истории страны интересной личностью был и остается Шабдан баатыр. В конце XIX века произошло присоединение северного Кыргызстана к России. Это сделали при непосредственном участии Шабдана баатыра. Много сил он потратил на то, чтобы установить добрые отношения с соседями республики.

Шабдан баатыр много внимания уделял развитию системы образования и созданию мусульманских собраний, открытию медресе и школ, где дети кыргызов учились на родном языке.

В столице памятник Шабдану баатыру установили на Аллее молодежи еще в 1980 году.

Еще один памятник герою есть в Кемине Чуйской области.

5 Один из основателей государственности

Фото из интернета. Тагай-бий (Мухаммед Кыргыз)

Одним из основателей кыргызской государственности считают Тагай-бия (Мухаммеда Кыргыза). Он был первым предводителем кыргызов, объединившим два племенных объединения — племена «правого» и «левого» крыла. Мухаммед проводил внешнюю политику, создавая условия и для развития связей с этнически родственным внешним окружением. В 1508 году объявлен ханом кыргызов. Мухаммед начал борьбу за полное освобождение Кыргызстана от власти могольских ханов.

Фото из интернета. Памятник Тагай-бию в Караколе

Памятник Тагай-бию (Мухаммеду Кыргызу) несколько лет назад установили в Караколе.

6 Кыргызско-казахский герой

Фото 24.kg. Жайыл баатыр

Территория, которой руководил Жайыл баатыр, называлась «земля Жайыла». Его предки жили в Чуйской области, но им пришлось бежать на юг. Именно там, в селе Сафет-Булан Ала-Букинского района Джалал-Абадской области, и родился баатыр. В 1745 году вместе с Садыр баатыром освободил Джумгал и Кочкор. Немалую роль он сыграл и в освобождении Чуйской долины.

Интересно, что Жайыла баатыра почитают не только в Кыргызстане, но и в Казахстане. В истории Казахстана есть немало сведений о жизни и подвигах героя. История хранит сведения, что казахский Жоогач баатыр был другом Жайыла и спас его младшего сына Теке. Да и могила батыра находится недалеко от казахского города Мерке.

В Кара-Балте Чуйской области сразу два памятника герою — на въезде и в центре города. Однако сегодня они выглядят не лучшим образом.

7 Борец за свободу

Фото из Интернета. Тайлак баатыр

Краткие сведения о Тайлаке сохранили китайские летописи XIX века. Имеется упоминание о нем и у казахского ученого-путешественника Чокана Валиханова. Согласно генеалогическим преданиям, Тайлак и его брат-близнец Атантай — выдающиеся борцы за свободу кыргызского народа против китайских и кокандских феодалов.

Тайлак баатыр на протяжении почти 20 лет был военачальником кыргызских племен, населявших Центральный Тянь-Шань, и возглавлял их борьбу против завоевателей.

Фото из тнтернета. Памятник Тайлаку баатыру в Нарыне

Памятник Тайлаку баатыру установили в Нарыне.

9 Создать национальное государство

Фото из Интернета. Алымбек датка

Алымбек датка был государственным деятелем второй половины XIX века. Он ставил перед собой цель — объединить кыргызов, чтобы прекратить междоусобицы и вместе противостоять внешним угрозам. Главным политическим кредо Алымбека датки было создание самостоятельного национального государства.

Известно, что он придавал огромное значение и Ошу. Благодаря ему в течение долгих лет город был центром, столицей Андижанского вилайета.

Памятники Алымбеку датке установили в Оше и Алайском районе.

9 Таласский батыр

Фото из интернета. Памятник Бурго-баатыру в Таласской области

Бурго баатыр — манап, народный батыр кыргызского народа. Выходец из кыргызского племени кушчу в Таласской долине. За героизм в борьбе с захватчиками прослыл среди кыргызов батыром и провозглашен ханом от рода кушчу.

Многое сделал для объединения кыргызского народа. Наряду с военным дарованием обладал административными способностями.

Памятник Бурго баатыру установили в селе Чат-Базар Таласской области.

10 Борец с Джунгарским ханством

Фото из интернета. Бердике баатыр

Бердике баатыр был одним из организаторов и предводителей борьбы северных кыргызов против Джунгарского ханства, полностью захватившего тогда территорию Кыргызстана. Вместе с другими батырами он освобождал долины Таласа, Чуя, Кемина и северную часть Иссык-Куля. Проведя на берегах озера три года, получил звание Бердике хана. Позже, вернувшись в Талас, выступил против кокандского бия Эрдене.

Бердике баатыр погиб в Андижане от стрел лазутчиков, наконечники которых отравили по приказу Эрдене-бия.

Фото из интернета. Памятник Бердике баатыру в Таласе

Памятник герою установили в центре Таласа.