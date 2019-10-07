Экс-генпрокурор, а с недавних пор журналист Азимбек Бекназаров рассказал, почему не будет баллотироваться в парламент.

Он сообщил на пресс-конференции, что его никто не хочет брать в партию. И добавил, что его ни внутри страны, ни извне никто не поддерживает.

Властные партии меня не берут. А оппозиционную создать не могу, потому что у нас нет денег. Азимбек Бекназаров

Он отметил, что является реалистом. «Я не молодой, знаю свои возможности. С нашими видениями мы никому не нужны», — резюмировал Азимбек Бекназаров.

Напомним, что парламентские выборы пройдут в 2020 году.