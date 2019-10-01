С кем сидит бывший телохранитель Атамбаева в камере СИЗО-1, рассказали в ГСИН

В ГСИН 24.kg рассказали, с кем содержится в камере СИЗО-1 бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев.
По данным ведомства, в следственном изоляторе бывших сотрудников правоохранительных структур помещают отдельно от остальных подследственных согласно внутреннему положению.
Канат Сагымбаев попал как раз в так называемую красную камеру. В ГСИН уточнили: силовиков никогда не водворяют вместе с гражданскими — таков порядок. Более того, в камере может находиться не более пяти человек. Самая большая рассчитана на 15 арестантов.
«Если в СИЗО скапливается больше 10 человек бывших правоохранителей, мы разбиваем их на группы, чтобы в каждой было нечетное число, и перераспределяем по камерам. Сокамерников у Каната Сагымбаева должно быть не больше четырех человек», — пояснили в ГСИН.
Однако адвокат Каната Сагымбаева Замир Жоошев не подтвердил эти данные. По его словам, Канат Сагымбаев содержится в камере с представителями правоохранительных и военных структур. С ним вместе содержатся 11 человек. Но жалоб на условия содержания у Каната Сагымбаева нет.
Ранее Замир Жоошев говорил 24.kg, что намерен обратиться в Центр по предупреждению пыток, поскольку его подзащитный не должен быть водворен в СИЗО общего типа. Его обязаны были поместить на гауптвахту.
Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.