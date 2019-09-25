Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 сентября солнечно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 3 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 4а, 5-й микрорайон, 27-29, 32, 37, отрезок улицы Лумумбы, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Тыналиева, Узун-Булак, Абдрахманова, Кара-Коо, Куюкова, Бердибаева), проспект Чингиза Айтматова, 69, 71, 73, 75, улица Руставелли, 54, 56, 58, 60;

9.30-19.00 — улицы Абая, 96б, 98б, 98в, Малдыбаева, 30, 30а, 30б, 30в 32, 34, 34а, Тыныстанова, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, жилмассив «Учкун-2»;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улица Керемет, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 13, 22), отрезки улиц Панфилова, Баетова, Жибек Жолу, Раззакова, Фрунзе;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кайынды», «Алтын-Ордо» (2-4-я, 6-я, 8-я улицы).

в районе, ограниченном улицами Мичурина, Восточной, Ленина.

Памятные даты

Проведена первая операция по переливанию крови от человека к человеку

Фото из интернета. Заставочное

Врач Джеймс Бланделл (1790–1878) — один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии — 25 сентября 1818 года провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

Этот британский акушер осуществил первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине.

Сегодня в медицине имеются эффективные методы, альтернативные переливанию крови. Создаются центры бескровной медицины. Это направление развивается во всем мире и представляет собой совокупность принципов и методов, направленных на максимальное сбережение собственной крови больного. И большой вклад в это важное дело внес Джеймс Бланделл.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касымалы Баялинов

Фото из интернета. Касымалы Баялинов

Родился 25 сентября 1902 в Иссык-Кульской области. Советский писатель, публицист, редактор, переводчик.

Начал печататься в 1923 году.

В 1926 году издана его повесть «Ажар», первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Это произведение переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).

Он стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.

Умер в 1979 году.

Родился прозаик Саткын Сасыкбаев

Фото из интернета. Саткын Сасыкбаев

В 1907 году в селе Карагайлуу-Булак нынешнего Кеминского района в семье крестьянина-бедняка родился прозаик, очеркист, публицист Саткын Сасыкбаев.

Во время событий 1916 года вместе с беженцами попадает в Китай. В 1917-м, вернувшись на родину, батрачит на баев. С 1924 года становится одним из первых селькоров газеты «Эркин-Тоо». С 1930 по 1955 год работал литсотрудником, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты «Кызыл Кыргызстан».

Литературное творчество писателя начинается с публикации в печати его первого рассказа «Тысяча красавиц» в 1928 году. Первой книжкой стал сборник рассказов «Кичинекей жумушчу» («Маленький рабочий»), изданный в 1932-м.

В романах, повестях, многочисленных рассказах, очерках и публицистических статьях отразил становление рабочего класса в республике, его созидательный труд. Его повесть «Фабриканын кызы» («Дочь фабрики»), изданная в 1955 году, является одним из первых произведений в кыргызской литературе, отразивших рабочую тему.

В последние годы создал ряд произведений документально-мемуарного характера. Значительное место в творчестве писателя занимали переводы.

Родился врач Иса Ахунбаев

Фото Foto.kg. Иса Ахунбаев

Родился в 1908 году в селе Тору-Айгыр. Советский хирург, основоположник грудной хирургии Киргизии.

В период с 1935 по 1939 год — Народный комиссар здравоохранения Киргизской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, депутатом Киргизской ССР двух созывов.

С 1961 года Ахунбаев плотно занялся хирургической деятельностью. Основные его работы посвящены изучению эндемического зоба, аппендицита у детей и эхинококкоза. Ахунбаев был одним из редакторов ряда медицинских журналов, включая «Грудная хирургия», «Проблемы эндокринологии», «Кровообращение», «Здравоохранение Киргизии».

Ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР», «Заслуженный врач Киргизской ССР».

5 января 1975 года погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой, дочерью и зятем.

Фото из интернета. В 2008 году выпущена почтовая марка, посвященная Ахунбаеву

Его именем названа улица в Бишкеке, Кыргызская государственная медицинская академия.

У кого намечается той

Жаныш Рустембеков

Родился 25 сентября 1949 года в селе Октябрьском Чуйской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Таджикистане.

Алымбек Орозбеков

Родился 25 сентября 1982 года. Заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства КР.

Туркбай уулу Мирлан

25 сентября 1990 года. Боксер.

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