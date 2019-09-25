Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 сентября солнечно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 3 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 4а, 5-й микрорайон, 27-29, 32, 37, отрезок улицы Лумумбы, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Тыналиева, Узун-Булак, Абдрахманова, Кара-Коо, Куюкова, Бердибаева), проспект Чингиза Айтматова, 69, 71, 73, 75, улица Руставелли, 54, 56, 58, 60;
- 9.30-19.00 — улицы Абая, 96б, 98б, 98в, Малдыбаева, 30, 30а, 30б, 30в 32, 34, 34а, Тыныстанова, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, жилмассив «Учкун-2»;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улица Керемет, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 13, 22), отрезки улиц Панфилова, Баетова, Жибек Жолу, Раззакова, Фрунзе;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Кайынды», «Алтын-Ордо» (2-4-я, 6-я, 8-я улицы).
- в районе, ограниченном улицами Мичурина, Восточной, Ленина.
Памятные даты
Проведена первая операция по переливанию крови от человека к человеку
Врач Джеймс Бланделл (1790–1878) — один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии — 25 сентября 1818 года провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.
Этот британский акушер осуществил первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине.
Сегодня в медицине имеются эффективные методы, альтернативные переливанию крови. Создаются центры бескровной медицины. Это направление развивается во всем мире и представляет собой совокупность принципов и методов, направленных на максимальное сбережение собственной крови больного. И большой вклад в это важное дело внес Джеймс Бланделл.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Касымалы Баялинов
Родился 25 сентября 1902 в Иссык-Кульской области. Советский писатель, публицист, редактор, переводчик.
Начал печататься в 1923 году.
В 1926 году издана его повесть «Ажар», первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Это произведение переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).
Он стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького.
Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.
Умер в 1979 году.
Родился прозаик Саткын Сасыкбаев
В 1907 году в селе Карагайлуу-Булак нынешнего Кеминского района в семье крестьянина-бедняка родился прозаик, очеркист, публицист Саткын Сасыкбаев.
Во время событий 1916 года вместе с беженцами попадает в Китай. В 1917-м, вернувшись на родину, батрачит на баев. С 1924 года становится одним из первых селькоров газеты «Эркин-Тоо». С 1930 по 1955 год работал литсотрудником, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты «Кызыл Кыргызстан».
Литературное творчество писателя начинается с публикации в печати его первого рассказа «Тысяча красавиц» в 1928 году. Первой книжкой стал сборник рассказов «Кичинекей жумушчу» («Маленький рабочий»), изданный в 1932-м.
В романах, повестях, многочисленных рассказах, очерках и публицистических статьях отразил становление рабочего класса в республике, его созидательный труд. Его повесть «Фабриканын кызы» («Дочь фабрики»), изданная в 1955 году, является одним из первых произведений в кыргызской литературе, отразивших рабочую тему.
В последние годы создал ряд произведений документально-мемуарного характера. Значительное место в творчестве писателя занимали переводы.
Родился врач Иса Ахунбаев
Родился в 1908 году в селе Тору-Айгыр. Советский хирург, основоположник грудной хирургии Киргизии.
В период с 1935 по 1939 год — Народный комиссар здравоохранения Киргизской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, депутатом Киргизской ССР двух созывов.
С 1961 года Ахунбаев плотно занялся хирургической деятельностью. Основные его работы посвящены изучению эндемического зоба, аппендицита у детей и эхинококкоза. Ахунбаев был одним из редакторов ряда медицинских журналов, включая «Грудная хирургия», «Проблемы эндокринологии», «Кровообращение», «Здравоохранение Киргизии».
Ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР», «Заслуженный врач Киргизской ССР».
5 января 1975 года погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой, дочерью и зятем.
Его именем названа улица в Бишкеке, Кыргызская государственная медицинская академия.
У кого намечается той
Жаныш Рустембеков
Алымбек Орозбеков
Родился 25 сентября 1982 года. Заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства КР.
Туркбай уулу Мирлан
25 сентября 1990 года. Боксер.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР», «Эскерме», «Талас дүбүртү», персональную выставку Абдырая Осмонова;
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- начинает свою работу международный форум «Евразийская неделя»;
- пройдет заседание «Бизнес на мусоре. Как принести стране миллионы?»;
- Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на концерт флейтистки из США Вивиана Гузман; Подробнее
- состоится открытие VI Международного театрального фестиваля малых форм IMPULSE.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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