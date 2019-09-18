Конфликт на границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы

Таджикистан полностью прекратил строительные работы на несогласованном участке кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области. Информацию 24.kg подтвердил депутат Жогорку Кенеша Таабылды Тиллаев. Он находится в Баткене.

По его словам, обстановка остается сложной. Люди возмущены и требуют от властей решить вопрос границы. «Мы встречаемся с жителями. Они не понимают, почему такое произошло. Но митинги не проводят, у погранзастав скоплений нет», — сказал Таабылды Тиллаев.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. Кроме того, вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.