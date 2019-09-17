На кыргызско-таджикской границе временно приостановлен пропуск граждан

На контрольно-пропускном пункте «Кулунду автодорожный» временно приостановлен пропуск граждан Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в Погранслужбе КР.

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Остальные пункты пропуска работают в штатном режиме.

В ведомстве добавили, что всего на кыргызско-таджикском участке границы расположены пять КПП.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и тринадцати раненых, в том числе одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.

Сейчас в Баткене начался второй раунд переговоров.