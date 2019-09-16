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Общество

Видео, как львы зашли в город и напугали местных жителей, набирает популярность

В Джунагадх, штат Гуджарат (Индия), забрели львы. Об этом сообщает издание India Today.

На кадрах, которые снял очевидец, по ночной улице под лай собак беззаботно разгуливает целый прайд, насчитывающий не меньше семи азиатских львов. Видео получило вирусную популярность в Индии.

Представитель лесного ведомства Сунил Кумар Бервал полагает, что хищники пришли из Гирского леса, который находится недалеко от Джунагадха. «Здесь пролегает львиный маршрут, — объясняет он. — Они выходят по ночам, а потом возвращаются обратно в леса».

В прошлом азиатские львы были распространены на территории южной Евразии от Греции до Индии, но сейчас сохранились только в Гирском лесу и его окрестностях. В 2015 году там обитали 523 особи. Лес не может прокормить всю популяцию, поэтому зверям приходится искать пропитание в других местах.
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