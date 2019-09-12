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Общество

По факту ДТП с участием командира спецназа возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием командира спецназа «Скорпион» Жанарбека Орозалиева возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. 

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Уточняется, что материалы в ЕРПП зарегистрированы по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». Известно, что следствие ведет Военная прокуратура.

Напомним, командир спецназа «Скорпион» Жанарбек Орозалиев совершил ДТП в Сокулукском районе Чуйской области. Военнослужащий попал в аварию 7 сентября на служебной машине в нерабочее время.
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