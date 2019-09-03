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Общество

Минтруда предлагает ежегодно повышать минимальную заработную плату на 500 сомов

Министерство труда и социального развития предлагает ежегодно повышать размер минимальной заработной платы на 500 сомов. Соответствующие поправки ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, ведомству поручено разработать проект нормативного правового акта, предусматривающий поэтапное повышение размера минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.

Размер минимальной заработной платы устанавливается законом КР о республиканском бюджете на соответствующий год и составляет 1 тысячу 750 сомов.

Размер прожиточного минимума населения трудоспособного возраста за второй квартал 2019-го, по данным Нацстаткома, составляет 5 тысяч 292,61 сома.

Министерство предлагает увеличивать размер заработной платы на 500 сомов ежегодно начиная с 2020-го. В этом случае к 2026 году она вырастет до 5 тысяч сомов. Насколько к тому времени вырастет размер прожиточного минимума населения, не сообщается.
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