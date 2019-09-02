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Общество

В положении о приеме детей с ОВЗ в школу «Газпром» нашли дискриминацию

Положение о приеме детей с ОВЗ в школу «Газпром» по квоте содержит дискриминационный пункт. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» в Facebook сообщила Бактыгуль Чыныбаева.

По ее словам, еще несколько дней назад родители детей с ОВЗ радовались, что закон об инклюзии наконец начал работать, и они смогут устроить в школу своих детей.

«Обещали, что 20 процентов мест будет выделено детям с ОВЗ. Родители стали собирать документы, поехали в школу и наткнулись на положение о приеме. В пункте 10 явная дискриминация детей с ОВЗ», — написала она и выложила фотографию.

В документе оговорено, что не зачисляются дети, требующие обучения по специальным образовательным стандартам, с интеллектуальными (ментальными) нарушениями, с нарушениями слуха и зрения, требующие изучения жестовой речи и тактильного письма, а также с различными формами эпилепсии и заболеваниями центральной нервной системы.

Список льготников формировала мэрия Бишкека. По словам вице-мэра Татьяны Кузнецовой, всего в школу зачислено 720 учеников, из них по квоте мэрии — 89 детей с ОВЗ. Они стояли на учете в управлении социальной защиты.

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«Школа «Газпром» — общеобразовательная организация. Программ специального обучения нет. Ребенок, нуждающийся в них, учиться не сможет», — отметила она.

Татьяна Кузнецова сказала, с какими диагнозами зачислили детей с ОВЗ: ДЦП, сахарный диабет, порок сердца, врожденная аномалия пальцев правой кисти, коленных суставов и другие.

«У них есть справки МСЭК, что могут обучаться в массовой школе», — отметила она.

По ее словам, если учебное заведение продолжит набор учеников, то у мэрии будет возможность по квоте зачислять еще учеников. Места рассчитываются от фактически набранных учеников на платной основе.

Школа рассчитана на 960 мест. Обучение в ней платное — 22 тысячи сомов в месяц. Для бесплатного обучения установлена квота в размере 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.

Школу «Газпром» передали одноименному фонду на сессии горкенеша 31 июля 2019 года.
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