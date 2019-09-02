15:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Для участия в торжественной линейке президент выбрал «Школу Газпром Кыргызстан»

Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в торжественном открытии «Школы Газпром Кыргызстан» в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сооронбай Жээнбеков поздравил учащихся с Днем знаний и началом нового учебного года.

«С Россией нас связывают особые доверительные отношения. Они основываются на исторических, традиционных узах дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Россия — наш близкий, надежный союзник и стратегический партнер. Мы высоко ценим наши отношения», — отметил он.

Президент добавил, что это первый большой совместный кыргызско-российский проект в области школьного образования. Он отметил, что надеется, что подобные учреждения появятся и в регионах страны.

Напомним, что капсулу на месте строительства заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Школа Газпром Кыргызстан» рассчитана на 960 ученических мест. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года.

Обучение в школе будет платным — 22 тысячи сомов в месяц. Для бесплатного обучения установлена квота 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.
Ссылка:
просмотров: 545
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии пока не знают, сколько детей с ОВЗ будет учиться в школе «Газпрома»
В мэрии Бишкека составили список, кто сможет учиться в школе «Газпром» бесплатно
В интересах горожан. Зачем премьер вмешался в решение вопроса о школе «Газпром»
На каких основаниях передали школу «Газпрому», уточнили в мэрии Бишкека
Школу «Газпром» передали одноименному фонду
Школа «Газпрома». В БГК озвучили, какие пункты должны быть отражены в договоре
Депутаты БГК хотят поддержать решение мэрии по школе «Газпрома» без обсуждения
Школа от «Газпрома». Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию
Школа от «Газпрома». Мэрия Бишкека намерена вновь вынести вопрос на сессию БГК
Школа от «Газпрома». Зарплату учителям в 40 тысяч сомов мэрия Бишкека не потянет
Популярные новости
Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не&nbsp;должен стать политическим узником Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не должен стать политическим узником
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в&nbsp;розыск Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
В&nbsp;Бишкеке открыли новый парк В Бишкеке открыли новый парк
Бизнес
Пора в&nbsp;школу. Где мой ребенок? Что делает в&nbsp;интернете? С&nbsp;кем общается? Пора в школу. Где мой ребенок? Что делает в интернете? С кем общается?
Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с&nbsp;нарушениями слуха Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с нарушениями слуха
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019