Для участия в торжественной линейке президент выбрал «Школу Газпром Кыргызстан»

Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в торжественном открытии «Школы Газпром Кыргызстан» в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сооронбай Жээнбеков поздравил учащихся с Днем знаний и началом нового учебного года.

«С Россией нас связывают особые доверительные отношения. Они основываются на исторических, традиционных узах дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Россия — наш близкий, надежный союзник и стратегический партнер. Мы высоко ценим наши отношения», — отметил он.

Президент добавил, что это первый большой совместный кыргызско-российский проект в области школьного образования. Он отметил, что надеется, что подобные учреждения появятся и в регионах страны.

Напомним, что капсулу на месте строительства заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Школа Газпром Кыргызстан» рассчитана на 960 ученических мест. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года.

Обучение в школе будет платным — 22 тысячи сомов в месяц. Для бесплатного обучения установлена квота 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.