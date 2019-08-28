Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков просит допросить Фарида Ниязова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Представители гособвинения заявили, что 77 человек допрошены. Остались еще девять, но пятеро из них — за пределами страны, местонахождение еще одного не установлено. Прокуроры предлагают защите альтернативу: приглашать дополнительных свидетелей, чтобы не тянуть время.

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Адвокат депутата Осмонбека Артыкбаева Рабига Садыкова напомнила, что суд дал согласие на повторный допрос представителей потерпевшей стороны. Но судья подчеркнула: потерпевшие будут допрошены по ходу процесса. До того, как суд перейдет к исследованию материалов дела.

Вместе с тем бывший премьер Сапар Исаков ходатайствует о приглашении в суд представителя китайской стороны, чиновников МИД, в частности экс-министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Он водворен в СИЗО-1 по обвинению в организации массовых беспорядков в Кой-Таше 7-8 августа.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.