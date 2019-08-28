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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (167)

Погибшего при захвате Атамбаева спецназовца наградили медалью «Эрдик» посмертно

Погибшего при захвате бывшего президента Алмазбека Атамбаева спецназовца Усенбека Ниязбекова наградили медалью «Эрдик» посмертно. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

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Уточняется, что соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

«Согласно указу, полковник Усенбек Ниязбеков посмертно награжден медалью «Эрдик» за личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга», — сообщили в аппарате главы государства.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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