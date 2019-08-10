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Общество

Группа военных альпинистов Кыргызстана, России и Узбекистана покорила пик Ленина

Военные альпинисты трех стран — Кыргызстана, России и Узбекистана — завершили восхождение на пик Ленина. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

По ее данным, высоту 7 тысяч 134 метра они покорили 8 августа, а на маршрут вышли 23 июля. «В память о восхождении спортсмены водрузили на пике свои национальные флаги и установили памятную табличку. Все члены команд являются профессиональными альпинистами и прошли соответствующую подготовку», — говорится в сообщении.

Как отмечается, основная цель группового восхождения — укрепление дружеских связей, обмен техническими приемами восхождения, популяризация и развитие альпинизма в вооруженных силах стран СНГ. Проводилось оно в рамках решения Совета глав стран — участниц СНГ и посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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