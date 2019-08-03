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Общество

Следователи нарушат закон, если принудят Алмазбека Атамбаева явиться на допрос

Юрист Сергей Слесарев, представляющий интересы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, прокомментировал 24.kg заявления Генпрокуратуры и МВД.

По его словам, ГП сама себе противоречит. Поправки в Закон «О гарантиях президента Кыргызской Республики», принятые парламентом и подписанные Сооронбаем Жээнбековым, на Алмазбека Атамбаева не распространяются.

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Как подчеркнул Сергей Слесарев, именно об этом и заявил в свое время бывший председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров.

«Жогорку Кенеш лишил моего доверителя не неприкосновенности, как утверждают в Генпрокуратуре, вводя в заблуждение тем самым общественность, а статуса экс-президента. О неприкосновенности в постановлении парламента нет ни слова. Более того, в поправках, которые приняли сами же депутаты, четко прописано, в каких случаях экс-глава государства лишается своего статуса, и опять же в них не сказано, что он его может утратить в случае выдвинутых Жогорку Кенешем обвинений», — пояснил Сергей Слесарев.

Следовательно, иммунитетом Алмазбек Атамбаев обладает, и вызывать его на допрос как свидетеля, принуждать означает со стороны правоохранителей превышение полномочий. А полученные под таким давлением показания — нарушение закона.

Сергей Слесарев

Комментируя заявление МВД, юрист добавил: он не представил ордер, что является адвокатом Атамбаева, поскольку ни он сам, ни его доверитель не участвуют в досудебном производстве по уголовному делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

«Договор о том, что я представляю интересы Алмазбека Атамбаева, у меня есть, но я не обязан его демонстрировать следователям. Это документ внутреннего пользования. А удостоверение адвоката я им предъявлял. Никаких других бумаг требовать у меня они не имеют права», — сказал Сергей Слесарев.

Алмазбек Атамбаев ранее заявил, что на допросы в милицию он ходить не будет до тех пор, пока власть не войдет в правовое поле. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.
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