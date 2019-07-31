Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Феликс Кулов рассказал, как выбрали ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили Феликса Кулова. Он рассказал, как Жогорку Кенеш принимал решение по модернизации теплоцентрали Бишкека.

По его словам, реконструкция ТЭЦ на $150 миллионов заложена в стратегии устойчивого развития.

Читайте по теме Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев купил машину у ТВЕА за $10 тысяч

«К нам обращалась китайская компания СМЕС. Фракция «Ар-Намыс» направила решение в правительство, чтобы кредитный договор внимательно изучили. Позже подключилась ТВЕА. По предложению наших специалистов мы обратились в Барнаульский завод, чтобы они дали заключение по предложению ТВЕА. Они ответили, что предложение компании не отвечает требованиям экологичности и надежности. Это письмо я направил президенту и премьер-министру. Мне ответили, что предложение барнаульцев не стоит рассматривать», — сказал Феликс Кулов.

Он добавил, что перед голосованием депутаты в кулуарах обсуждали, от кого идет команда. «Сам глава государства говорил, что пробил такие договоренности. На встречах и переговорах основная скрипка была у него и его аппарата. Нас торопили принимать решение», — отметил свидетель.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.