16:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (400)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Феликс Кулов рассказал, как выбрали ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили Феликса Кулова. Он рассказал, как Жогорку Кенеш принимал решение по модернизации теплоцентрали Бишкека.

По его словам, реконструкция ТЭЦ на $150 миллионов заложена в стратегии устойчивого развития.

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев купил машину у ТВЕА за $10 тысяч
«К нам обращалась китайская компания СМЕС. Фракция «Ар-Намыс» направила решение в правительство, чтобы кредитный договор внимательно изучили. Позже подключилась ТВЕА. По предложению наших специалистов мы обратились в Барнаульский завод, чтобы они дали заключение по предложению ТВЕА. Они ответили, что предложение компании не отвечает требованиям экологичности и надежности. Это письмо я направил президенту и премьер-министру. Мне ответили, что предложение барнаульцев не стоит рассматривать», — сказал Феликс Кулов.

Он добавил, что перед голосованием депутаты в кулуарах обсуждали, от кого идет команда. «Сам глава государства говорил, что пробил такие договоренности. На встречах и переговорах основная скрипка была у него и его аппарата. Нас торопили принимать решение», — отметил свидетель.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 843
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев не давал указаний депутатам
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Аппарат президента дал команду депутатам
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев купил машину у ТВЕА за $10 тысяч
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Представитель ТВЕА хвастал связями с Атамбаевым
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Оборудование от ТВЕА поменяла гендирекция
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Письма Госэкотехинспекции в аппарат президента
Арбитраж с ТВЕА. «Электрические станции» готовы к переговорам
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Проект пока не достиг своей цели
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Разрешительные документы не представили в срок
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапара Исакова поздравили с днем рождения
Популярные новости
Атамбаеву все-таки придется идти на&nbsp;допрос. Никаких письменных показаний Атамбаеву все-таки придется идти на допрос. Никаких письменных показаний
Откуда я&nbsp;знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о&nbsp;Раиме-миллионе Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе
Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к&nbsp;генпрокурору Феликс Кулов поддерживает обращение отца Рысбека Акматбаева к генпрокурору
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Бизнес
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR
Интернет для бизнеса: специальные предложения от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет для бизнеса: специальные предложения от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!