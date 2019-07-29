Школа от «Газпрома». Мэрия Бишкека намерена вновь вынести вопрос на сессию БГК

Мэрия Бишкека намерена вновь вынести вопрос функционирования школы «Газпрома» на сессию БГК. Об этом 24.kg сообщила советник мэра по информационной работе Гуля Алмамбетова.
Гуля Алмамбетова добавила, что по договору с управлением капстроительства мэрии «Газпром» должен был сдать школу в 2020 году, но построил быстрее.
«Все варианты будут выноситься на обсуждение. Решение примут совместно с депутатами городского кенеша», — отметила она.
Напомним, мэр Бишкека Азиз Суракматов на последней сессии БГК отметил, что существуют три решения вопроса: финансирование за счет городского бюджета; передача в оперативное управление специально созданному фонду «Школа Газпром», передать школу государству. Вице-мэр Татьяна Кузнецова сообщила 24.kg, что к сентябрю школу, скорее всего, не запустят.
«Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.