Цифра дня. За три месяца зарегистрировали 1 тысячу 901 случай семейного насилия

В Кыргызстане за первый квартал 2019 года зарегистрировали 1 тысячу 901 проступок по статье «Насилие в семье». Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного органа, 63 дела направлены в суд, 984 — прекращены, 791 — расследуется.

По статье «Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних» УК КР в ЕРПП зарегистрировано 173 случая, по которым начаты досудебные производства.

Пять уголовных дел направлены в суд, 58 — прекращены, 106 — находятся в производстве, еще по четырем досудебным производствам приняты иные решения.

Зарегистрировано также 2 тысячи 123 проступка по статье «Проступки против интересов несовершеннолетних и уклада семейных отношений» Кодекса о проступках. Из них 96 дел направлены в суд, 1 тысяча 48 прекращены, 906 находятся в производстве, по 75 досудебным производствам приняты иные решения.