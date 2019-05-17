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Общество

Обвиняемая в мошенничестве экс-судья Эльвира Джаркеева своей вины не признает

Обвиняемая в мошенничестве экс-судья Эльвира Джаркеева своей вины не признает. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах. 

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Уточняется, что в Первомайском районном суде проходят предварительные слушания по делу о мошенничестве и вынесении заведомо неправосудного решения.

«Известно, что большую часть следствия Эльвира Джаркеева находилась в больнице. Она свою вину не признает даже частично. Дважды медики приходили к мнению, что бывшей судье необходимо лечение. В декабре 2018 года по требованию ГКНБ было предоставлено заключение эксперта с выводом о том, что Эльвира Джаркеева может участвовать в следственных мероприятиях. В этот же день она была задержана и водворена в СИЗО ГКНБ», — сообщили редакции.

По версии следствия, Эльвира Джаркеева, будучи судьей, вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, она вынесла ряд незаконных судебных решений. В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то что заявление должен был рассматривать Межрайонный суд. В итоге заключен фиктивный договор о займе 20 миллионов 500 тысяч сомов сроком на пять дней.  
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