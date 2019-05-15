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Общество

В Кыргызстане растет заболеваемость детей лекарственно устойчивым туберкулезом

В Кыргызстане отмечается рост лекарственно устойчивого туберкулеза среди детей и подростков. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель общественного совета Министерства здравоохранения Айбар Султангазиев.

По его словам, статистика Национального центра фтизиатрии говорит о том, что в последние годы люди все чаще заражаются лекарственно устойчивым туберкулезом. Вызывает обеспокоенность факт роста лекарственно устойчивого туберкулеза среди детей и подростков. Если в 2017 году было только 34 таких случая, то в 2018-м зарегистрировано уже 83. Но открыто об этом нигде не говорится. Не разглашаются и данные о том, что со следующего года в стране будет дефицит в $3 миллиона на закупку лекарств против туберкулеза. В последующие годы дефицит вырастет до $5,5 миллиона.

«Наццентр фтизиатрии не направляет письма с просьбой о выделении дополнительных средств. При этом стоит отметить, что затраты на лечение обычного туберкулеза и лекарственно устойчивого растут многократно. Если на лечение обычного туберкулеза нужно $100 за весь курс, то стоимость лечения лекарственно устойчивого начинается от $4 тысяч», — подчеркнул Айбар Султангазиев.
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