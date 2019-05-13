Минобразования Кыргызстана назвало дату, когда выпускники получат аттестаты

Министерство образования и науки Кыргызстана рассказало о датах вручения аттестатов учащимся 9-х и 11-х классов.

По данным пресс-службы ведомства, выпускники 9-х классов получат аттестаты 21 июня, 11-х классов — 24 июня.

Напомним, что по фактам незаконных денежных сборов на Последний звонок и выпускные с родителей будут принимать меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности директоров, классных руководителей и учителей школ.

В дни мероприятий организуют круглосуточные дежурства, директора и педагогические коллективы несут персональную ответственность за обеспечение порядка и охраны жизни и здоровья выпускников.