Суд по иску экс-спикера парламента к Kyrgyztoday назначил повторную экспертизу

Первомайский районный суд назначил повторную лингвистическую экспертизу статьи в Kyrgyztoday, которая, по мнению истца — экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова, нанесла урон его чести и достоинству. Об этом 24.kg сообщила адвокат истца Гуля Рыскулова.

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По ее словам, ответчики ходатайствовали о повторном анализе публикации, так как в заключении допущена техническая ошибка — эксперты перепутали название информационного ресурса.

«Мы согласились с доводами противной стороны. Временно судебное разбирательство приостановили», — сказала Гуля Рыскулова.

Она добавила, что материальные претензии в размере 1 миллиона сомов Ахматбек Келдибеков отзывать не собирается. Kyrgyztoday в свою очередь отказывается давать опровержение.