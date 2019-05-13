11:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Иски против СМИ (137)

Суд по иску экс-спикера парламента к Kyrgyztoday назначил повторную экспертизу

Первомайский районный суд назначил повторную лингвистическую экспертизу статьи в Kyrgyztoday, которая, по мнению истца экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова, нанесла урон его чести и достоинству. Об этом 24.kg сообщила адвокат истца Гуля Рыскулова.

Читайте по теме
Экс-спикер отзовет претензии к Kyrgyztoday, если будет опровержение
По ее словам, ответчики ходатайствовали о повторном анализе публикации, так как в заключении допущена техническая ошибка — эксперты перепутали название информационного ресурса.

«Мы согласились с доводами противной стороны. Временно судебное разбирательство приостановили», — сказала Гуля Рыскулова.

Она добавила, что материальные претензии в размере 1 миллиона сомов Ахматбек Келдибеков отзывать не собирается. Kyrgyztoday в свою очередь отказывается давать опровержение. 
Ссылка:
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Триста тысяч сомов с Алмазбека Атамбаева. Адвокат обжалует решение суда
Экс-замглавы МВД подал иск к газете «Азия Ньюс» на 10 миллионов сомов
Жалил Атамбаев отозвал иск в 50 миллионов сомов к журналисту «Азаттыка»
Kyrgyztoday не хочет идти на мировую с экс-спикером Жогорку Кенеша
300 тысяч с Алмазбека Атамбаева. Суд приобщил результаты экспертизы
300 тысяч истцам. Суд не принял жалобу представителей Алмазбека Атамбаева
300 тысяч с Алмазбека Атамбаева. Истцы не согласны с размером компенсации
Проверки издания «Супер инфо» суд признал незаконными
«Центр поддержки СМИ» подает в суд на заявившего о расхождениях в тиражах газет
Допрос редактора «Супер инфо» Кылычбек Султан связал с заявлениями о коррупции
Популярные новости
Стыд и&nbsp;позор. Чиновники зашли поздравлять ветерана в&nbsp;обуви Стыд и позор. Чиновники зашли поздравлять ветерана в обуви
Уголовные дела по&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Кто из&nbsp;чиновников получил срок и&nbsp;кого еще судят Уголовные дела по ТЭЦ Бишкека. Кто из чиновников получил срок и кого еще судят
Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в&nbsp;изнасиловании. Милиция проверяет Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в изнасиловании. Милиция проверяет
Скончался основатель и&nbsp;первый глава Таможенной службы Кыргызстана Скончался основатель и первый глава Таможенной службы Кыргызстана
Бизнес
Как отправить и&nbsp;получить перевод в&nbsp;Кыргызстане Как отправить и получить перевод в Кыргызстане
С&nbsp;7&nbsp;июня 2019 года открывается регулярный рейс по&nbsp;маршруту Ош&nbsp;&mdash; Алматы С 7 июня 2019 года открывается регулярный рейс по маршруту Ош — Алматы
Халык Банк поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! Халык Банк поздравил ветеранов с Днем Победы!
Elite House: Сносить дома на&nbsp;Южной магистрали не&nbsp;будут Elite House: Сносить дома на Южной магистрали не будут