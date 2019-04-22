15:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Электронная запись в школу исключает вступительные взносы, уверены чиновники

Электронная запись в школу полностью исключает вступительные взносы в первый класс, сообщили 24.kg в пресс-службе Министерства образования и науки.

В ведомстве прокомментировали заявление депутата парламента Аиды Исмаиловой о сборах в общеобразовательных учреждениях до $1 тысячи. Чиновники столичного управления образования готовы рассмотреть жалобы, но с конкретными номерами школ и фамилиями директоров.

«Благодаря проекту «Электронная запись в школу» нет смысла делать взносы. Зарегистрировать ребенка можно круглосуточно на сайте http://mektep.edu.gov.kg/. Там же можно увидеть количество школ и статистику заявок. Электронная запись полностью исключает человеческий фактор, то есть любые контакты при приеме заявления от родителей. Каждый родитель имеет возможность отслеживать продвижение в очереди своего ребенка. Для этого необходимо зайти на сайт и выбрать «Проверка статуса». Затем надо ввести персональный регистрационный номер или номер свидетельства о рождении ребенка», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время завершается первый этап записи в школы по микроучастку.

«Если родители зарегистрировались, подали документы в школу, то их детей не могут не принять. Обойти очередь невозможно. Если кого-то не примут в первый класс, будет разбирательство. С 15 мая начнется второй этап регистрации, без привязки к микроучастку. Очень много свободных мест остается в хороших школах. То есть остается шанс попасть в элитную школу», — добавили в министерстве.

Электронная запись в школы Бишкека обеспечивает автоматизацию процесса записи детей, достигших школьного возраста (6-7 лет), в первый класс.

В настоящее время поступило более 5,9 тысячи заявок.
Ссылка:
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Чиновники о вступительных взносах в школах: Просто не надо предлагать деньги
Популярные новости
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
Заявление от&nbsp;СДПК Алмазбека Атамбаева поступило в&nbsp;Генеральную прокуратуру Заявление от СДПК Алмазбека Атамбаева поступило в Генеральную прокуратуру
Алмазбек Атамбаев должен вернуть устав, гербовую печать и&nbsp;деньги СДПК Алмазбек Атамбаев должен вернуть устав, гербовую печать и деньги СДПК
В&nbsp;ГСИН начинают подготовку к&nbsp;переносу СИЗО-1 за&nbsp;пределы Бишкека В ГСИН начинают подготовку к переносу СИЗО-1 за пределы Бишкека
Бизнес
О! обеспечил общенациональный охват 4G&nbsp;&mdash; 94&nbsp;процента населения Кыргызстана О! обеспечил общенациональный охват 4G — 94 процента населения Кыргызстана
MegaCom принимает участие в&nbsp;форуме &laquo;Цифровой Кыргызстан: развитие регионов&raquo; MegaCom принимает участие в форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов»
Уже в&nbsp;пятницу, 26&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; группа Rauf&amp;Faik в&nbsp;Оше! Билеты в&nbsp;O!Store Уже в пятницу, 26 апреля — группа Rauf&Faik в Оше! Билеты в O!Store
Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во&nbsp;всех юрисдикциях Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во всех юрисдикциях