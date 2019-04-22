Электронная запись в школу исключает вступительные взносы, уверены чиновники

Электронная запись в школу полностью исключает вступительные взносы в первый класс, сообщили 24.kg в пресс-службе Министерства образования и науки.

В ведомстве прокомментировали заявление депутата парламента Аиды Исмаиловой о сборах в общеобразовательных учреждениях до $1 тысячи. Чиновники столичного управления образования готовы рассмотреть жалобы, но с конкретными номерами школ и фамилиями директоров.

«Благодаря проекту «Электронная запись в школу» нет смысла делать взносы. Зарегистрировать ребенка можно круглосуточно на сайте http://mektep.edu.gov.kg/. Там же можно увидеть количество школ и статистику заявок. Электронная запись полностью исключает человеческий фактор, то есть любые контакты при приеме заявления от родителей. Каждый родитель имеет возможность отслеживать продвижение в очереди своего ребенка. Для этого необходимо зайти на сайт и выбрать «Проверка статуса». Затем надо ввести персональный регистрационный номер или номер свидетельства о рождении ребенка», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время завершается первый этап записи в школы по микроучастку.

«Если родители зарегистрировались, подали документы в школу, то их детей не могут не принять. Обойти очередь невозможно. Если кого-то не примут в первый класс, будет разбирательство. С 15 мая начнется второй этап регистрации, без привязки к микроучастку. Очень много свободных мест остается в хороших школах. То есть остается шанс попасть в элитную школу», — добавили в министерстве.

Электронная запись в школы Бишкека обеспечивает автоматизацию процесса записи детей, достигших школьного возраста (6-7 лет), в первый класс.

В настоящее время поступило более 5,9 тысячи заявок.